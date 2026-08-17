L’incidente intorno alle 19. Coinvolte una Ford Puma e una Volkswagen Touran. Sul posto 118, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia municipale

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 19, in contrada Duglia ad Acri. Una donna è stata trasportata in ospedale, mentre gli altri due coinvolti avrebbero riportato ferite lievi.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Puma e una Volkswagen Touran si sono scontrate frontalmente. L’impatto ha coinvolto complessivamente tre persone.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e successivamente trasferita all’ospedale di Acri per essere sottoposta agli accertamenti e alle cure necessarie. Secondo le prime informazioni, le altre due persone coinvolte avrebbero invece riportato piccoli tagli e ferite di lieve entità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Acri, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli e dell’area interessata dallo scontro.

Presenti inoltre i Carabinieri e gli agenti della Polizia municipale, ai quali sono affidati i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le cause dello scontro.