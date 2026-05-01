Il nuovo viadotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 390 metri e sarà costituito da 6 campate. L’investimento sarà diviso in due stralci

Anas ha consegnato, in regime di accordo quadro, i lavori per la costruzione del nuovo Viadotto Cannavino, lungo la Strada Statale 107 ‘Silana Crotonese’ al km 42,702 a Celico in provincia di Cosenza. Non era una notizia priva di fondamento, pertanto, quella che qualche mese fa Sinistra Italiana di Casali del Manco anticipò. Disse che da lì a breve ci sarebbe stata la chiusura per la costruzione del nuovo ponte. L’Anas ha confermato tutto quanto.

La realizzazione di un viadotto ex novo, in variante rispetto al tracciato attuale, con la successiva demolizione della struttura oggi presente, consentirà di ridurre i tempi di esecuzione e di limitare al massimo gli impatti sulla circolazione e sull’ambiente, lasciando fino alla fine in esercizio l'opera attuale.

Il nuovo viadotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 390 metri e sarà costituito da 6 campate. La struttura sarà realizzata con impalcato misto acciaio-calcestruzzo di tipo bi-trave. La piattaforma stradale avrà una larghezza complessiva di 12 metri e garantirà adeguati standard di sicurezza e comfort di percorrenza. Le pile, con altezze importanti, fino a 80 metri, saranno fondate su sistemi profondi progettati per assicurare elevata stabilità anche in presenza di azioni sismiche. L’opera sarà inoltre dotata di sistemi di isolamento sismico, in linea con le normative vigenti.

L’investimento complessivo, suddiviso in due stralci, di cui il primo in esecuzione relativo alle opere di monitoraggio ambientale, bonifica ordigni bellici, disboscamento, cantierizzazione, fondazioni, spalle e pile, prevede un investimento complessivo pari a circa 35 milioni di euro.