Dal 12 febbraio attività su salute, movimento e socialità finanziate con il Fondo di Solidarietà Comunale per contrastare solitudine e isolamento nella terza età

Prende ufficialmente il via il 12 febbraio a Cerisano il progetto “Cerisano Insieme – Comunità e Benessere”, un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di favorire il benessere, la socialità e l’invecchiamento attivo della popolazione over 65. Il progetto sarà presentato pubblicamente giovedì e rappresenta uno degli interventi messi in campo per rafforzare i servizi sociali di prossimità.

L’iniziativa è finanziata attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale, destinato al potenziamento delle politiche sociali. Nell’ambito delle azioni previste dal Fondo, l’Assessorato ai Servizi Sociali ha scelto di investire su percorsi orientati alla socializzazione e al contrasto della solitudine, una delle principali criticità che colpiscono la popolazione anziana.

Attività per il benessere fisico, mentale e relazionale

“Cerisano Insieme – Comunità e Benessere” propone un calendario articolato di attività pensate per rafforzare le relazioni, promuovere il benessere psico-fisico e incentivare una partecipazione attiva alla vita della comunità. Il progetto mette al centro la persona, valorizzando il movimento, la cura del corpo, la stimolazione cognitiva e il piacere dello stare insieme.

Le attività spaziano dalla danza dolce al movimento consapevole, passando per momenti dedicati alla lettura, alla creatività e alla riscoperta delle tradizioni locali. L’obiettivo è creare uno spazio accogliente in cui prendersi cura di sé e, allo stesso tempo, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Salute e prevenzione al centro del progetto

Grande attenzione è riservata anche alla salute e alla prevenzione, grazie al supporto professionale del fisioterapista Cesare Pescatore, che curerà percorsi mirati al recupero funzionale, al miglioramento della mobilità e alla cura della postura. Interventi pensati per preservare l’autonomia e migliorare la qualità della vita nella terza età.

Accanto agli aspetti fisici, il progetto dedica spazio al benessere mentale ed emotivo attraverso un percorso strutturato di yoga e movimento, seguito da Sabrina Marchese e Giuseppe Caramango. Le attività includono tecniche di respirazione, meditazione guidata e ginnastica dolce, anche da seduti, per migliorare equilibrio, vitalità e gestione dello stress.

Socialità, cultura e tradizioni come strumenti di inclusione

Non mancano le iniziative dedicate alla socialità e alla condivisione delle passioni, come i pomeriggi di lettura, le proiezioni cinematografiche accompagnate da momenti di confronto, i tornei di carte e i laboratori manuali di riciclo e uncinetto. Spazio anche alla riscoperta delle ricette della tradizione, intese come occasione di incontro e trasmissione della memoria collettiva.

Nel suo complesso, “Cerisano Insieme – Comunità e Benessere” si configura come un progetto di welfare di prossimità, capace di rispondere ai bisogni delle persone anziane promuovendo inclusione, partecipazione attiva e benessere diffuso. Un’iniziativa che unisce movimento, salute e relazioni, trasformando il tempo condiviso in un’opportunità concreta di crescita e qualità della vita per l’intera comunità.