Il Cassano Sybaris mette a segno il primo, fondamentale "colpo" della nuova stagione agonistica, ponendo le basi sulle quali costruire il futuro sportivo del club. Con un comunicato ufficiale intriso di determinazione e senso di appartenenza, la società ha reso noti i quadri direttivi che guideranno la compagine sibarita nel prossimo campionato di Promozione Calabrese (Girone A). Pianificazione, struttura ed entusiasmo, sono queste le parole d'ordine che emergono dalla nuova mappa societaria, pensata nei minimi dettagli per affrontare con ambizione e solidità le insidie del torneo regionale. Alla testa del club si attiva il principio della condivisione d'intenti con la Co-Presidenza affidata a Giuseppe Azzolino e Alfonso Curatelo, affiancati dai due Vice Presidenti Vincenzo Rizzuto e Ciro Zuccaro. Una leadership a quattro mani pensata per garantire stabilità e visione strategica. Il ruolo chiave di Direttore Generale sarà ricoperto da Vincenzo Tancredi, figura centrale per il raccordo tra le varie anime del club. La gestione amministrativa e finanziaria vedrà invece impegnati Luigi Antonio Guidi nel ruolo di Segretario e Pierluigi Pennini come Tesoriere. Sul fronte strettamente operativo e sportivo, la gestione del parco giocatori e delle strategie di mercato è affidata a un binomio di assoluto valore con Antonio Palermo che sarà il nuovo Direttore Sportivo, affiancato da Ciccio Molino nel ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica. Grande attenzione anche all'immagine e al rapporto con il territorio e la tifoseria, con la comunicazione curata dall'Addetto Stampa Leonardo Guerrieri e il settore Marketing e Comunicazione guidato da Luca Azzolino. A completare la struttura societaria c’è una squadra di dirigenti pronti a mettere passione, competenza ed energia a servizio dei colori biancoazzurri: Domenico Azzolino, Giuseppe Cerchiara, Vincenzo Di Callo, Antonio Gaetani, Adina Mihail, Francesco Pellegrini, Francesco Tancredi. Una compagine coesa, rappresentativa della comunità e spinta dal desiderio comune di far fare il salto di qualità alla realtà calcistica cassanese.