Ospite d’eccezione della serata sarà Franco Arminio, poeta, scrittore e paesologo tra le voci più autorevoli nella riflessione sui borghi italiani e sull’Italia interna: appuntamento il 10 agosto

Le aree interne tornano al centro del dibattito con “19 Fuochi”, il Forum per il restart delle aree interne, in programma lunedì 10 agosto 2026, alle 20:30, nell’Anfiteatro Comunale di Plataci. L’edizione di quest’anno sarà dedicata al tema “Averne cura”, un invito a riflettere sul valore della comunità, della coesione sociale e della responsabilità condivisa nella costruzione del futuro dei territori.

L’iniziativa si propone come un momento di confronto e partecipazione per amministratori, associazioni, cittadini e protagonisti del mondo culturale e sociale, con l’obiettivo di promuovere idee e progetti capaci di contrastare lo spopolamento e rilanciare le aree interne attraverso nuove prospettive di sviluppo. Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà proprio la cura: delle persone, delle comunità, del patrimonio culturale e ambientale, nella convinzione che il futuro dei piccoli centri passi dalla capacità di rafforzare i legami sociali e valorizzare le risorse locali. Ospite d’eccezione della serata sarà Franco Arminio, poeta, scrittore e paesologo tra le voci più autorevoli nella riflessione sui borghi italiani e sull’Italia interna.

Arminio presenterà il suo spettacolo “La grazia della fragilità”, un percorso poetico e civile che invita a riscoprire il senso della comunità, dell’inclusione e della cura reciproca, temi perfettamente in sintonia con lo spirito del Forum. “19 Fuochi” si conferma così un appuntamento di rilievo per chi guarda alle aree interne non come territori marginali, ma come luoghi di innovazione, resilienza e rinascita.

Un’occasione per mettere in rete esperienze, condividere buone pratiche e riaffermare il valore strategico dei piccoli comuni nel futuro del Paese. L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Plataci ed è promosso dal Comitato organizzatore del Forum, che rinnova l’invito a cittadini, amministratori e rappresentanti del mondo associativo a partecipare a una serata di riflessione e confronto sul destino delle aree interne italiane.