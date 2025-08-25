Dopo un weekend caratterizzato da una blanda perturbazione che ha apportato locali piovaschi specie sul versante Tirrenico, ecco che la nuova settimana inizierà con un lunedì variabile su gran parte della Regione.

Già dal mattino infatti si avranno nubi sparse anche se comunque non sono previste nessun tipo di precipitazioni. Queste ultime saranno possibili solo nelle ore pomeridiane quando si avrà un aumento della nuvolosità nelle aree montuose della Regione e in particolare lungo le aree orientali della Sila e del Pollino; in questo frangente sono previsti locali piovaschi specie lungo il marchesato Crotonese.

Altrove invece continuerà il bel tempo con cieli che tuttavia si manterranno poco o parzialmente nuvolosi. In serata è atteso invece un generale aumento della nuvolosità su tutta la Regione a causa della presenza di nubi medio alte che dal mar Tirreno raggiungerà l’intero territorio.

Le temperature continueranno a rimanere stazionarie su tutta la Calabria con valori che si manterranno al di sotto delle medie stagionali di qualche grado e con il termometro che difficilmente supererà i 30-31°C.