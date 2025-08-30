VIDEO | L’opera inaugurata da poco si è trasformata in una grande pozza d’acqua: rischio per la circolazione e rabbia tra i cittadini

La nuova rotonda realizzata a Cirella, frazione di Diamante, doveva migliorare la sicurezza stradale e fluidificare la circolazione. Ma alla prima pioggia intensa si è trasformata in una trappola d’acqua (come mostrano le immagini circolate sui social): l’intera area si è allagata, creando una grande pozza che ha reso rischioso e complicato il transito dei veicoli.

Gli automobilisti si sono trovati costretti a rallentare bruscamente o a compiere manovre azzardate per evitare di finire letteralmente dentro l’acqua stagnante.

A preoccupare non è solo l’allagamento in sé, ma i potenziali pericoli per automobilisti, motociclisti e pedoni: in caso di piogge torrenziali, infatti, la viabilità potrebbe subire blocchi o incidenti.