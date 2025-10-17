La dea bendata ha fatto tappa a Paola, regalando un sorriso a un fortunato giocatore che si è aggiudicato ben 50mila euro grazie al biglietto “Un’Estate al Mare Super”. La schedina vincente è stata acquistata in un punto vendita di via Sant’Agata Soprana, 113, trasformando una giornata qualunque in un momento indimenticabile.

La notizia è stata diffusa da Agipronews, che segue con costanza l’andamento delle vincite e il mercato del gioco in Italia. Secondo le analisi più recenti, il comparto del gioco in Calabria continua a mostrare numeri consistenti: nel 2024 la spesa complessiva – cioè la differenza tra la raccolta e le somme restituite in vincite – ha raggiunto quota 458 milioni di euro, un dato leggermente superiore rispetto ai 454 milioni registrati nel 2023.

A trainare la crescita sono state proprio le lotterie istantanee, come i Gratta e Vinci, che hanno segnato un incremento del 7,7%, arrivando a 83 milioni di euro di spesa. Un trend che conferma quanto questo tipo di gioco mantenga un forte richiamo tra i giocatori calabresi.

Un andamento più stabile, invece, si osserva nel comparto retail della provincia di Cosenza. Qui, la spesa è passata dai 159 milioni del 2023 ai 156 milioni del 2024, evidenziando una lieve flessione ma senza intaccare l’interesse dei giocatori locali, che continuano a frequentare punti vendita e ricevitorie.

La vincita di Paola, dunque, si inserisce in un contesto in cui la fortuna si alterna alla realtà dei numeri, con il settore del gioco che resta uno dei comparti più dinamici e discussi dell’economia regionale.