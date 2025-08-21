Una piazza gremita e colma di entusiasmo ha accolto il concerto della Bandabardò, tra i momenti più attesi di “Estate Florense 2025”. L’isola pedonale di San Giovanni in Fiore si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto, richiamando tantissimi giovani e appassionati che hanno cantato, ballato e condiviso un evento musicale di grande intensità.

Le parole della sindaca

«È stato un concerto – ha dichiarato la sindaca Rosaria Succurro – all’altezza del programma Estate Florense 2025. La straordinaria partecipazione conferma che San Giovanni in Fiore è città dei giovani, dell’incontro e del richiamo turistico, scelta e apprezzata per la qualità della sua offerta culturale e spettacolare. Il successo di questa serata è la riprova che la strada intrapresa è quella giusta: valorizzare la nostra comunità con eventi che uniscono, attraggono e fanno crescere il nome di San Giovanni in Fiore».

Un cartellone ricco

Il concerto della Bandabardò si inserisce in un programma ampio e variegato, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età. Estate Florense 2025 continua infatti a portare nella Capitale della Sila spettacoli, musica e iniziative culturali che consolidano il ruolo di San Giovanni in Fiore come polo attrattivo nel panorama calabrese.