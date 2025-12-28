Il palco è ormai quasi completo e Piazza dei Bruzi ha cambiato volto. In queste ore, nel cuore di Cosenza, le strutture del grande palco di Capodanno stanno prendendo definitivamente forma: torri audio-luci, maxi schermi e area tecnica disegneranno l’assetto di quello che sarà il centro nevralgico della notte di San Silvestro. È il segnale più evidente che il conto alla rovescia per il concertone è ufficialmente partito.

Al centro dell’attesa c’è Brunori Sas, protagonista annunciato di una serata che si preannuncia da grandi numeri. Il cantautore calabrese, atteso nella sua città, salirà sul palco per accompagnare Cosenza nel passaggio al nuovo anno, in un evento che unisce musica, identità e richiamo popolare e solidarietà visto che il cantante ha deciso di devolvere il suo cachet a cinque associazioni che operano sul territorio.

Nelle ultime ore, l’attenzione si è concentrata non solo sull’allestimento scenico, ma anche sull’organizzazione complessiva dell’evento.

Le previsioni parlano di un afflusso consistente di pubblico, con presenze attese non solo dalla città ma anche da gran parte della provincia e da altre aree della Calabria. Un richiamo che conferma come il concertone di Capodanno sia diventato, negli anni, uno degli appuntamenti più attrattivi del calendario cittadino.

Il piano di sicurezza e gestione dei flussi è stato uno dei temi centrali delle riunioni operative degli ultimi giorni. L’obiettivo è garantire una serata di festa ordinata e accessibile, con particolare attenzione agli ingressi in piazza, alla viabilità e ai collegamenti con il centro urbano. Piazza dei Bruzi, ancora una volta, sarà il fulcro di una città che si prepara ad accogliere migliaia di persone.

Dal punto di vista artistico, l’attesa è tutta per il live di Brunori, che porterà sul palco i brani più noti del suo repertorio, in un contesto simbolico che rafforza il legame tra l’artista e il territorio. Non solo un concerto, ma un momento collettivo che unisce generazioni diverse, fan storici e pubblico occasionale, tutti pronti a condividere l’ultima notte dell’anno sotto lo stesso cielo.

Con il palco ormai in fase di completamento e gli ultimi dettagli organizzativi in via di definizione, Cosenza entra così nella settimana decisiva. La città si prepara a salutare il nuovo anno tra musica, luci e una piazza che tornerà a riempirsi, confermando il concertone di Capodanno come uno degli eventi simbolo della fine dell’anno.