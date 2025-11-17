Una visita speciale questa mattina a Cosenza, dove il cantautore ha incontrato i piccoli prematuri, il personale sanitario e i vertici dell’AO, regalando musica e sorrisi

Una mattinata densa di emozione e umanità quella vissuta oggi all’Ospedale Annunziata di Cosenza, dove Dario Brunori è stato ospite nel reparto prematuri di Neonatologia. Ad accoglierlo il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar, e il direttore dell’unità operativa di Neonatologia, Gianfranco Scarpelli. Il reparto si è tinto di viola, il colore simbolo della Giornata Mondiale della Prematurità, che rappresenta forza, resilienza e rinascita.

La visita del cantautore ha portato una ventata di calore in un reparto che ogni giorno affronta sfide delicate. Brunori ha ricevuto uno speciale passaporto “da ambasciatore” simbolico, un gesto affettuoso e ricco di significato da parte dello staff sanitario. Nel corso dell’incontro, l’artista ha incantato medici, infermieri e operatori con una versione acustica de “L’albero delle noci”, creando un momento di intensa partecipazione emotiva. La sua presenza ha subito attirato l’entusiasmo di tutto il personale, che non ha perso l’occasione di scattare numerosi selfie insieme a lui.

La visita avviene in un clima di crescente attesa per il concertone di Capodanno che Brunori terrà proprio a Cosenza. I dettagli dell’evento sono attualmente in fase di definizione insieme al Comune di Cosenza, ma l’entusiasmo della città è già alle stelle. Un incontro, quello di oggi, che unisce musica, sensibilità e attenzione verso una realtà ospedaliera che rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie del territorio.

