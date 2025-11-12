Prendono forma i lavori di rigenerazione urbana previsti dal progetto Pinqua nella zona “I Vasci” di Corigliano Centro storico, grazie a un finanziamento complessivo di 14.987.240,49 euro ottenuto dal Comune nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, promosso dal Ministero delle Infrastrutture.

Il programma mira a riqualificare aree urbane degradate con interventi all’insegna della sostenibilità ambientale, dell’innovazione e della qualità della vita.

I cantieri attivi

Sono già in corso i lavori di consolidamento dei pendii tra via Toscano e via Isonzo, che prevedono la posa di pali, micropali e muri di sostegno per la messa in sicurezza dell’area. Parallelamente proseguono gli interventi legati al progetto smart city, con nuovi impianti di pubblica illuminazione e sistemi di videosorveglianza.

Sono stati inoltre consegnati i lavori di ristrutturazione e restauro conservativo di diversi edifici in via Degli Archi, via Toscano e piazza Cavour, tra cui il Palazzo De Rosis, destinato a diventare housing sociale per studenti e turisti. Due immobili saranno completamente riqualificati e restituiti alla comunità come spazi abitativi moderni e sostenibili.

A breve prenderanno il via anche i lavori per la raccolta e regimazione delle acque grigie, intervento fondamentale per l’efficienza idrica e la sicurezza ambientale dell’area.

Le dichiarazioni

«Mentre prosegue la riqualificazione del percorso dell'Addolorata e la realizzazione degli interventi di smart city in piazza Cavour – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla programmazione europea Tatiana Novello – sono stati avviati ulteriori lavori Pinqua ai Vasci, tra cui la riqualificazione di immobili in Piazza Cavour, via degli Archi e via Toscano. Una sfida importante che stiamo perseguendo con determinazione».

Sulla stessa linea il sindaco Flavio Stasi, che sottolinea la portata strategica del progetto: «La rigenerazione urbana dei Vasci è una delle sfide più ambiziose e difficili lanciate in questi anni, ma senza queste sfide non si rilanciano i centri storici. Rigenerare non significa solo mattoni, ma anche sottoservizi, sicurezza, decoro e abitabilità: vuol dire ridare vita a un luogo dimenticato troppo a lungo».