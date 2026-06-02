Sulle facciate di Palazzo Bianchi e della sede municipale di Rossano la proiezione notturna dedicata al voto femminile

La Festa della Repubblica a Corigliano-Rossano diventa anche un omaggio alla storia del voto femminile e al protagonismo delle donne nella nascita dell’Italia democratica. Nella serata del 2 giugno, le facciate di Palazzo Bianchi, a Corigliano, e della sede municipale di Rossano, in piazza Santi Anargiri, ospiteranno una proiezione speciale dedicata alla mostra “Le donne della Repubblica”.

L’iniziativa celebra gli 80 anni della Repubblica e richiama una conquista fondamentale della storia italiana: il diritto delle donne a partecipare alla vita democratica del Paese attraverso il voto e l’eleggibilità nelle istituzioni.

Corigliano-Rossano celebra il voto delle donne

Il diritto di voto alle donne rappresenta una delle conquiste più importanti della democrazia italiana. Una conquista relativamente recente, che nel 2026 viene ricordata in tutto il Paese attraverso iniziative dedicate all’80esimo anniversario del suffragio universale e alla nascita della Repubblica.

La ricorrenza assume un valore particolare proprio nel giorno del 2 giugno, quando il ricordo del referendum istituzionale si intreccia con il ruolo delle donne nella costruzione della vita pubblica e nella partecipazione democratica.

A Corigliano-Rossano, questo legame sarà raccontato attraverso le immagini. In serata verrà proiettata una selezione di 44 fotografie tratte dalle 122 immagini che compongono la mostra “Le donne della Repubblica”.

Le immagini sulle facciate di Palazzo Bianchi e piazza Santi Anargiri

Le fotografie saranno proiettate sulla facciata di Palazzo Bianchi, sede del Palazzo comunale nell’area urbana di Corigliano, e sulla sede municipale di Rossano, in piazza Santi Anargiri.