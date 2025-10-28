Siglato l’accordo tra l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e il Comune. Il sindaco Stasi: «Dopo 27 anni di attesa restituiamo alla città una struttura strategica per l’economia del mare»

Nella giornata di ieri è stato sottoscritto l’atto di concessione trentennale del Mercato Ittico di Corigliano-Rossano, firmato dal Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, avv. Paolo Piacenza, e dal sindaco Flavio Stasi.

La concessione riguarda un’area portuale di 9.983 metri quadrati e attribuisce al Comune la piena titolarità della struttura, destinata alle attività di mercato, promozione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Un passaggio definito dallo stesso primo cittadino «storico per la città e per l’intera filiera ittica locale». Alla firma erano presenti anche l’assessore alle Opere Pubbliche e Programmazione Europea, Tatiana Novello, che ha seguito passo dopo passo l’iter tecnico e amministrativo, e i rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

L’atto prevede la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale sull’immobile, con la possibilità di assegnare gli otto box commerciali già esistenti per finalità di pubblico interesse, in controtendenza rispetto alle precedenti amministrazioni, che ne avevano ipotizzato la dismissione. Le strutture non sanabili saranno invece oggetto di specifici provvedimenti di sgombero.

«Era il 1998 – ha ricordato il sindaco Stasi – quando la procedura per la concessione del Mercato Ittico si impigliò in un groviglio burocratico che ha bloccato per quasi tre decenni una delle strutture più importanti del nostro territorio. Dopo un lavoro durato quattro anni, oggi possiamo dire di aver risolto definitivamente questo problema. La concessione trentennale ci garantisce piena titolarità della struttura: significa poter finalmente gestire, investire, attivare bandi, potenziare i servizi e intercettare nuovi finanziamenti per il rilancio del settore ittico e dell’economia locale».

Il Comune di Corigliano-Rossano assume così un ruolo centrale nella gestione e nel futuro del Mercato Ittico, uscito dallo stato di liquidazione a seguito dell’assemblea notarile del 20 ottobre scorso, chiudendo una vicenda amministrativa complessa iniziata nel 2011.

«La firma di questa concessione – ha commentato l’assessore Tatiana Novello – segna un momento di rinascita per l’intera filiera ittica cittadina. Restituire piena funzionalità al Mercato Ittico significa dare valore al lavoro dei nostri pescatori, creare opportunità per le imprese locali e promuovere il legame tra mare, territorio e comunità. È un passo concreto verso una gestione moderna, sostenibile e partecipata».

L’Amministrazione comunale ha espresso ringraziamento all’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, alla Capitaneria di Porto di Corigliano-Rossano, agli uffici comunali e all’amministratore della MERIS S.c.a.r.l. Tonino Fusaro per l’impegno nel risanamento della società.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto anche al dott. Tommaso Calabrò, rappresentante della Regione Calabria nel Comitato di Gestione, e al dott. Pasquale Faraone, segretario generale dell’Autorità portuale, per la collaborazione istituzionale che ha reso possibile il traguardo.

La firma della concessione segna dunque un punto di svolta concreto: aprirà la strada al rilancio della struttura, all’attivazione di nuovi servizi e al rafforzamento del comparto marittimo e ittico, settore identitario e vitale per l’economia e la cultura della città.