L’Amministrazione comunale comunica la riapertura straordinaria dei termini per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’anno 2025/2026, offrendo un’ulteriore opportunità alle famiglie che non hanno ancora perfezionato la procedura.

La decisione nasce dalle numerose richieste pervenute dalle famiglie e conferma l’attenzione dell’Ente verso un servizio considerato fondamentale per la comunità scolastica.

Negli ultimi anni il servizio ha registrato un costante incremento delle adesioni, con una media di 2.200 pasti giornalieri e una previsione di oltre 2.500 pasti al giorno per l’anno in corso.

«Un risultato che testimonia la fiducia delle famiglie e l’impegno dell’Amministrazione per garantire qualità e continuità – si legge nella nota del Comune –. Si ricorda che non saranno previste ulteriori proroghe dopo la scadenza del presente avviso».

Scadenze e modalità di iscrizione

Le domande potranno essere presentate dal 6 al 16 novembre 2025, esclusivamente online attraverso il portale Novaportal. L’accesso è consentito tramite SPID o CID. Durante la procedura, sarà necessario compilare tutti i campi richiesti e allegare la seguente documentazione in formato PDF:

Documento d’identità del richiedente

Certificato ISEE valido fino al 31/12/2024

Eventuale certificazione di disabilità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992)

Eventuale attestazione ASP per richieste di dieta speciale per motivi sanitari

Informazioni aggiuntive

Docenti: non è necessario allegare l’ISEE. Nella sezione dedicata, selezionare “non presente ISEE” e indicare la scuola con la dicitura “Docente”. Diete speciali (motivi sanitari o Legge 104): la documentazione deve essere inviata anche via PEC all’indirizzo: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it. Diete per motivi religiosi: possono essere selezionate direttamente sulla piattaforma, scegliendo il menù più adatto.

Supporto tecnico: in caso di difficoltà nel caricamento dei file PDF, è possibile consegnare la documentazione a mano o inviarla via email allo stesso indirizzo PEC per completare l’iscrizione. Il Comune invita le famiglie a rispettare le scadenze indicate, sottolineando che non saranno concesse ulteriori proroghe.

Con questa riapertura straordinaria, l’Amministrazione conferma la volontà di favorire la più ampia partecipazione possibile al servizio, garantendo continuità, inclusione e qualità nella refezione scolastica cittadina.