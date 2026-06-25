SoRiCal ha comunicato lavori urgenti sulla rete. Stasi: «Un rottame idrico, serve il rifacimento totale»

Una nuova rottura sulla condotta Macrocioli rischia di provocare disagi nell’erogazione dell’acqua in diverse zone di Corigliano Rossano. Questa mattina, intorno alle 10, SoRiCal, la Società Risorse Idriche Calabresi interamente di proprietà della Regione Calabria, ha comunicato al Comune l’esecuzione di lavori urgenti sulla condotta adduttrice Dn 150 dell’acquedotto Macrocioli, di propria competenza.

L’intervento si è reso necessario dopo un’improvvisa rottura della rete. La condotta serve il Serbatoio Matassa e, di conseguenza, gran parte dello Scalo di Rossano e le contrade a sud della città.

Lavori urgenti sulla condotta Macrocioli

Secondo quanto comunicato da SoRiCal al Comune, gli addetti della società sono già al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo, non si escludono interruzioni temporanee o riduzioni della fornitura idrica nelle aree servite dalla condotta. L’amministrazione comunale invita i cittadini a utilizzare l’acqua in modo responsabile, limitando i consumi non essenziali fino al completamento dell’intervento.

La nuova rottura arriva a meno di 24 ore da una precedente riparazione e riapre il tema della tenuta complessiva dell’infrastruttura.

Stasi: «Condotta fatiscente, serve il rifacimento totale»

Durissimo il commento del sindaco Flavio Stasi, che torna a chiedere un intervento strutturale sulla rete.

«Dopo meno di 24 ore dalla riparazione – commenta il sindaco – ci troviamo di fronte alla ennesima, prevedibilissima rottura di una infrastruttura che possiamo tranquillamente definire un rottame idrico».

Il primo cittadino collega il nuovo guasto alla condizione complessiva della condotta e sottolinea come le criticità della rete regionale incidano anche sugli interventi programmati dal Comune.

«Proprio nei giorni durante i quali il Comune sta per potenziare la rete idrica con l’inserimento di due nuovi impianti, uno per lo Scalo di Corigliano e l’altro per lo Scalo di Rossano, l’inadeguatezza della Società regionale rende vano ogni sforzo dell’ente locale», afferma Stasi.

Il nodo del rifacimento della rete

Per il sindaco, la soluzione non può più limitarsi alle riparazioni d’urgenza. «Crediamo che il rifacimento totale della condotta Macrocioli sia non una scelta, ma una esigenza doverosa ed inderogabile», aggiunge.

La posizione dell’amministrazione comunale è quindi netta: la condotta, per il ruolo che svolge nell’approvvigionamento idrico dello Scalo di Rossano e delle contrade a sud della città, necessita di un intervento definitivo e non più soltanto di manutenzioni emergenziali.

Autobotte attiva per i cittadini

In attesa del ripristino del servizio, il Comune invita la popolazione delle aree interessate a contenere i consumi e a utilizzare l’acqua solo per le necessità essenziali.

Il servizio autobotte è comunque attivo e può essere prenotato attraverso il numero verde 800 221 116.