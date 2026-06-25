Con l’Ordinanza del Comandante della Polizia Locale numero 178 del 24/06/2026 il Comune di Rende ha disposto una modifica significativa e ulteriore alla viabilità su via Corrado Alvaro: il ripristino del doppio senso di circolazione. Questa decisione deriva dal riesame analitico del traffico basato su un monitoraggio continuo dell’area dopo le precedenti modifiche dovute alle Ordinanze 277 del 2025, 05 del 2026 e 59 del 2026, che avevano interessato anche via Giuseppe Ungaretti, via Salvatore Quasimodo e via Leonida Repaci.

Dal monitoraggio è emerso che il senso unico su via Alvaro, istituito per decongestionare le vicinanze della Farmacia Territoriale, risultava sovradimensionato: l’affluenza sanitaria si concentra solo nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 13:00. Il mantenimento del senso unico nelle 24 ore stava inoltre causando un sovraccarico cronico e rallentamenti critici presso i semafori tra via Alfieri e Via Cavour nelle ore di punta. Quindi, per snellire il traffico e offrire un itinerario alternativo verso Commenda centro, l’ordinanza stabilisce quanto segue: via Corrado Alvaro e Prima traversa di via Corrado Alvaro: è ripristinato il doppio senso di circolazione su tutta la tratta.

Nello specifico, il provvedimento riguarda il tratto compreso tra l’intersezione con viale della Resistenza e la Prima traversa di via Alvaro. Divieto di sosta: per garantire la sicurezza del doppio senso ed evitare restringimenti della carreggiata, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro della carreggiata in direzione di via Repaci. Il divieto è attivo nel tratto tra l’intersezione con viale della Resistenza e la Prima traversa di via Alvaro.

Le nuove regole non si applicano ai mezzi di soccorso, antincendio, di polizia e, in generale, ai veicoli autorizzati. La violazione dei divieti comporta sanzioni e la rimozione coatta del veicolo. L’ordinanza diventerà efficace dopo l’installazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale.