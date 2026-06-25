A Santa Maria ad Nives la celebrazione del riconoscimento Fee con Eco Schools, alzabandiera e concerto finale

Corigliano Rossano festeggia la Bandiera Blu con una serata dedicata al mare, all’ambiente e alla valorizzazione della costa. L’appuntamento è in programma venerdì 26 giugno nella nuova piazza di Santa Maria ad Nives, a Schiavonea, dove si terrà la celebrazione ufficiale del riconoscimento assegnato dalla Fee, la Foundation for Environmental Education.

Per il secondo anno consecutivo il vessillo ambientale ha premiato il tratto di mare che bagna il lungomare di Sant’Angelo, nell’area urbana di Rossano. Per la prima volta, invece, il riconoscimento è stato assegnato anche al lungomare di Schiavonea.

Bandiera Blu, il riconoscimento per la costa

La Bandiera Blu valuta diversi parametri legati alla qualità e alla gestione del litorale. Tra gli elementi presi in considerazione ci sono la qualità delle acque, la depurazione, la raccolta differenziata, la sicurezza, l’accessibilità e la sostenibilità complessiva della costa.

Non si tratta quindi di un titolo soltanto simbolico, ma di un riconoscimento che misura la capacità concreta di un Comune di governare il proprio litorale, garantendo servizi, tutela ambientale e attenzione alla fruizione del mare.

Per Corigliano Rossano, la conferma su Sant’Angelo e il primo riconoscimento per Schiavonea rappresentano un passaggio importante sul piano ambientale e turistico.

La festa a Santa Maria ad Nives

La serata si svolgerà nella piazza di Santa Maria ad Nives, a Schiavonea, e sarà articolata in quattro momenti.

Alle 19 è prevista la presentazione ufficiale del riconoscimento, accompagnata dalla proiezione di un video promozionale della città. Alle 19.30 spazio a “I bambini e il mare”, con il racconto del progetto Eco Schools.

Alle 20 si terranno l’alzabandiera e la consegna delle bandiere, momento centrale della celebrazione. A chiudere la serata, alle 20.45, sarà il concerto del gruppo musicale Anime d’Avena.