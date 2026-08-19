La provincia è seconda in Calabria per furti di autovetture con 706 casi, dietro Reggio Calabria. A questi si aggiungono 54 tra motocicli e ciclomotori. Nella regione solo un automobilista su cinque ha una copertura contro il furto
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Quasi due automobili rubate ogni giorno. È il dato che restituisce la fotografia dei furti di veicoli in provincia di Cosenza, dove nell'arco di dodici mesi sono state sottratte 706 autovetture. Se si aggiungono 32 motocicli e 22 ciclomotori, il conto sale a 760 mezzi rubati.
I numeri emergono dall'analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e collocano Cosenza al secondo posto tra le province calabresi per numero di auto sottratte.
Peggio fa soltanto Reggio Calabria, dove i furti di autovetture sono stati 891. Alle spalle di Cosenza si trova invece Catanzaro con 631 casi, mentre i numeri scendono sensibilmente nelle province di Vibo Valentia, con 124 auto rubate, e Crotone, con 79.
In Calabria rubate 2.431 automobili
Allargando lo sguardo all'intera regione, nell'anno preso in esame sono sparite 2.431 autovetture. A queste si aggiungono 231 motocicli e 109 ciclomotori, portando a 2.771 il numero complessivo dei veicoli sottratti in Calabria.
Il fenomeno presenta però differenze marcate tra i territori. Reggio Calabria concentra il maggior numero di furti non soltanto di automobili, ma anche delle due ruote: 153 motocicli e 63 ciclomotori, che sommati alle vetture portano a 1.107 mezzi sottratti.
In provincia di Cosenza, invece, le automobili rappresentano nettamente la parte principale del fenomeno: oltre il 92% dei 760 veicoli rubati è costituito da vetture.
Solo il 19,9% degli automobilisti calabresi è assicurato contro il furto
A fronte di questi numeri, emerge un altro dato. Secondo l'Osservatorio di Facile.it, soltanto il 19,9% degli automobilisti calabresi ha scelto una polizza che protegga il proprio veicolo in caso di furto. In pratica, circa un automobilista su cinque dispone di questa copertura assicurativa, mentre per la grande maggioranza dei proprietari l'eventuale sottrazione dell'auto rischia di tradursi in una perdita economica senza indennizzo assicurativo.
La graduatoria regionale dei furti d'auto vede dunque Reggio Calabria in testa con 891 casi, Cosenza con 706, Catanzaro con 631, Vibo Valentia con 124 e Crotone con 79.
Numeri che, soprattutto nel Cosentino, restituiscono la dimensione concreta del fenomeno: in media, nel corso dell'anno, in provincia è stata rubata un'automobile ogni 12 ore e 25 minuti circa.