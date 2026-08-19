Interverranno il presidente di LaC e del gruppo editoriale Diemmecom, Domenico Maduli, il deputato Andrea Gentile, il consigliere regionale Antonio De Caprio, il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, il presidente Unpli Cosenza Antonello Grosso La Valle e il direttore del Gal Riviera dei Cedri Domenico Amoroso

Comincia domani sera la seconda parte della edizione 2026 di “Calici sotto le Stelle”, la manifestazione che si svolge a Cirella di Diamante, dedicata al vino, all’enogastronomia e alla valorizzazione del territorio. Dopo il primo appuntamento andato in scena nel mese di luglio, l’evento torna dal 20 al 22 agosto, con un nuovo calendario di iniziative.

Il talk inaugurale

Ad aprire questa seconda fase sarà il talk inaugurale che si terrò giovedì 20 agosto alle 20.30, in piazza Santa Maria dei Fiori a Cirella, dal titolo “Esperienze che generano territorio. Enogastronomia ed eventi culturali come motori di sviluppo e di valorizzazione del territorio”.

Un momento di confronto che mette al centro il ruolo delle esperienze enogastronomiche e culturali come strumenti capaci di promuovere i territori, rafforzarne l’identità e contribuire alla loro crescita anche sotto il profilo turistico ed economico.

Gli interventi

Dopo i saluti di Alessia Riccioppo, presidente dell’associazione culturale Cerillae APS, del sindaco di Diamante Achille Ordine e dell’assessore al Turismo del Comune di Diamante Francesco Bartalotta, prenderanno parte al confronto: l’onorevole Andrea Gentile, deputato della Repubblica; Domenico Maduli, presidente di LaC e del gruppo editoriale Diemmecom; il consigliere regionale Antonio De Caprio; il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli; il presidente dell’Unpli Cosenza Antonello Grosso La Valle e il direttore del Gal Riviera dei Cedri Domenico Amoroso. A moderare il talk sarà il giornalista Giuseppe Gallelli.

Le potenzialità del territorio

La serata inaugurale rappresenterà un'occasione per riflettere sulle potenzialità di un territorio che può trovare proprio nella combinazione tra produzioni enogastronomiche, cultura, eventi e turismo una leva per costruire nuove opportunità di sviluppo.

Altri tre giorni di eventi

“Calici sotto le Stelle” torna così ad animare Cirella per tre giornate, dal 20 al 22 agosto, proseguendo un percorso che da quasi due decenni lega la promozione delle eccellenze locali alla scoperta e alla valorizzazione del territorio.

La manifestazione è promossa con il coinvolgimento del Comune di Diamante, Cerillae APS, La Casa del Chiarello, Regione Calabria, Arsac e Gal Riviera dei Cedri, confermando la dimensione istituzionale e territoriale di un appuntamento ormai inserito nel calendario degli eventi dell’estate sulla Riviera dei Cedri.