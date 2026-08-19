RIFLESSIONE E PREGHIERA

A volerla è stato il vescovo monsignor Stefano Rega insieme ai parroci dell’Unità pastorale di Belvedere Marittimo. Gli organizzatori fanno sapere che saranno presenti anche numerosi sindaci, tra i quali i primi cittadini di Sangineto, Michele Guardia, Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini, e Fuscaldo, Giacomo Middea