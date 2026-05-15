Goodwill APS e Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano promuovono incontri e iniziative dedicate alla sostenibilità

Si terrà domani, sabato 16 maggio alle ore 16, presso la Città dei Ragazzi - Cubo Giallo a Cosenza, il Festival della Sostenibilità 2026, appuntamento dedicato alla promozione di una cultura della sostenibilità integrale, fondata su formazione, partecipazione e collaborazione territoriale.

L’iniziativa nasce dall’idea di cinque giovani cosentini e si trasforma in un progetto selezionato e finanziato da “Si può fare”, rete nazionale coordinata per la Regione Calabria da Goodwill APS, nata nel 2020 con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con il supporto anche dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, il Festival della Sostenibilità si propone di creare uno spazio di confronto tra cittadini, associazioni ed esperti sui temi ambientali e sociali.

Il programma prevede uno spazio espositivo con oltre 15 realtà associative impegnate nella sostenibilità e tre convegni tematici che vedranno la partecipazione di esperti del settore: Marilena De Simone, docente e ricercatrice dell’Università della Calabria, specializzata nel campo dell’energia e della sostenibilità ambientale; Giovanni Fantozzi, assistente sociale e attivista impegnato in iniziative sociali e progetti legati al territorio; e Kevin Pratticò, ingegnere e imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, CEO di Replanet Energy.

Ci sarà inoltre una sessione plenaria: interverranno Johnny Dotti, pedagogista, già Presidente di CGM e fondatore di Welfare Italia Impresa Sociale, nonchè Amministratore delegato di ON Srl Impresa Sociale; e Daniela Palladinetti, avvocato e membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia. Il Festival, come detto è promosso da Goodwill APS all’interno della rete “Si può fare”, con Cantiere Giovani capofila, ed è finanziato per questa edizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.