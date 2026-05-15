Alcuni vicini e gli stessi proprietari hanno tentato di intervenire con mezzi di fortuna nel tentativo di contenere il rogo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Momenti di forte tensione a Villapiana Lido, dove un’automobile parcheggiata sotto casa dei proprietari è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. L’episodio si è verificato nella Traversa II di via Graziano, dove una Ford Fiesta di colore grigio è andata completamente distrutta.

L’incendio ha subito richiamato l’attenzione dei residenti della zona, allarmati dal rumore delle esplosioni e dall’odore acre del fumo. Alcuni vicini e gli stessi proprietari hanno tentato di intervenire con mezzi di fortuna nel tentativo di contenere il rogo prima dell’arrivo dei soccorsi.

In pochi minuti le fiamme hanno però avvolto l’intera vettura, rischiando di propagarsi anche alle abitazioni e ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco competenti per territorio.

Secondo quanto riferito dai residenti, i soccorsi sarebbero arrivati dopo diverso tempo dall’inizio dell’incendio, circostanza che ha alimentato nuove polemiche sulla gestione delle emergenze nell’Alto Ionio dopo la chiusura del distaccamento dei vigili del fuoco di Trebisacce.

Le cause del rogo restano ancora in fase di accertamento. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, dal guasto accidentale all’origine dolosa dell’incendio. L’area è stata messa in sicurezza e nelle prossime ore potrebbero essere acquisiti anche i filmati delle telecamere presenti nella zona.