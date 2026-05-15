Tre giorni tra anime, cosplay, videogiochi e ospiti internazionali al Parco Acquatico Santa Chiara. Attesi Eisaku Inoue, Giorgio Vanni e le storiche voci italiane di Dragon Ball e Pokémon

Da questa mattina il Parco Acquatico Santa Chiara si trasforma in una gigantesca cittadella della cultura pop. Ha preso ufficialmente il via la XII edizione di Cosenza Comics & Games 2026, ormai considerato uno dei principali festival dedicati al fumetto, all’animazione e al gaming del Sud Italia. Per tre giorni migliaia di appassionati invaderanno l’area di Roges tra cosplay, videogiochi, concerti, doppiatori storici, artisti internazionali e spettacoli live.

L’ospite simbolo dell’edizione 2026 è Eisaku Inoue, storico animatore della Toei Animation e autore di sequenze iconiche di Dr. Slump, One Piece e soprattutto Saint Seiya. L’artista, arrivato direttamente dal Giappone grazie al lavoro di Edoardo Serino, incontrerà i fan con firmacopie e panel dedicati alla sua carriera. Oggi alle 15:00 dialogherà con Alessandro Apreda in un appuntamento tra i più attesi del festival.

Spazio anche al fenomeno Pokémon con la presenza di Federic, riferimento nazionale per il collezionismo Pokémon, ospite del festival in occasione del trentennale del brand.

Il programma di sabato sarà invece dominato dalle voci storiche del doppiaggio italiano. Arriveranno infatti Emanuela Pacotto, voce di Bulma, Nami e Jessie dei Pokémon, e Davide Garbolino, celebre per aver dato voce ad Ash Ketchum, Trunks e Nobita.

Sul Main Stage spazio anche agli spettacoli live. Oggi alle 11:00 andrà in scena “Buongiorno Radio Kids”, show targato Rai Radio Kids con Marco Di Buono e Arianna Ciampoli. Sabato toccherà invece agli show musicali dedicati agli anni Duemila e all’universo Disney.

Gran finale domenica con una giornata dedicata al K-pop, alla tradizionale gara cosplay e soprattutto al concerto di Giorgio Vanni, voce storica delle sigle animate italiane, che chiuderà il festival con il live delle 20:30.

Accanto agli eventi principali, il festival propone aree dedicate a giochi da tavolo, giochi di ruolo, videogame, attività outdoor, incontri con illustratori e commission artistiche.

Parallelamente, fino al 22 maggio, il Museo del Presente ospita quattro mostre gratuite dedicate al mondo del fumetto e dell’illustrazione, tra cui una raccolta di disegni originali di Eisaku Inoue dedicati ai Cavalieri dello Zodiaco.