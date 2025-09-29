È partita oggi la terza fase del piano di disinfestazione predisposto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso. Come nelle precedenti edizioni, l’intervento coprirà ogni angolo dell’intero territorio comunale, con operazioni programmate nelle ore notturne a partire dalle 2.00.

Dopo il primo step del 3 giugno con la disinfestazione larvicida e la seconda fase di agosto con l’adulticida, il settore Ambiente del Comune di Cosenza ha dato il via al terzo ciclo di disinfestazione adulticida, che durerà sei giorni.

L’Amministrazione raccomanda ai cittadini delle zone interessate di chiudere le finestre e ricoverare eventuali animali domestici durante gli interventi.

Calendario degli interventi (settembre-ottobre 2025)

29 settembre – dalle ore 2.00

Viale della Repubblica da via Pasquale Rossi a Ponte di Mancini, Piazza Riforma e traverse, zona via Asmara, via Romualdo Montagna e via Francesco Principe, Piazza Amendola e traverse, zona Rivocati e vicoli, Zona Villa Nuova, Villetta di Via Fiume e traverse, via Veneto e traverse, zona Ospedale Annunziata e traverse, via Roma e traverse, via Parisio e traverse, Santa Teresa e traverse, Piazza Scanderbeg e traverse, zona Fontana dei Leoni e traverse, via Alimena e traverse, isola pedonale e traverse, via XXIV Maggio e traverse.

30 settembre – dalle ore 2.00

Via Pasquale Rossi, Ingresso Autostrada, Piazza Loreto e traverse, via Caloprese, zona Autostazione e traverse, Piazza Europa e traverse, via dei Mille, Parco Deledda, Piazza Zumbini e traverse, via Ludovico Ariosto e traverse, Piazza I Maggio, zona Città 2000, via Marconi e traverse, via Pomponio Leto e traverse, via Padre Giglio, via Panebianco e traverse, quartiere Torre Alta, zona Tribunale, via Martorelli e traverse, via Negroni, via Borsellino.

1 ottobre – dalle ore 2.00

Città dei Ragazzi, Chiesa Sant’Aniello, Piazza Scavello e traverse, Piazza San Nilo, via Cesare Terranova, via Livatino, Viale Cosmai, Parco Nicolas Green e traverse, via Libero Grassi e traverse, zona “Bosco de Nicola” e traverse, via Sisca e traverse, Viale Mancini e Parco del Benessere (Ultimo Lotto, Terzo Lotto, Secondo Lotto, via Popilia).

2 ottobre – dalle ore 2.00

Via Popilia, Quartiere Vagliolise e San Pio da Pietrelcina, Macchiabella, Primo Lotto, Zona Cristo Re, area Ponte di Calatrava, Palazzo dei Bruzi, Macchia della Tavola, Centro storico e vicoli, Portapiana e Congo, Massa, Paparelle, Colle Triglio, Mussano e Cimitero, Sant’Antonio dell’Orto, Gergeri, Cannuzze e contrade – Vallone di Rovito – Piazza Spirito Santo.

3 ottobre – dalle ore 2.00

Via Bendicenti, Lungo Crati, Casali, Serra Soprana e Sottana e traverse, Caricchio, Sant’Ippolito, Zona Box Art – Borgo Partenope, Donnici (incluse contrade).

4 ottobre – dalle ore 2.00

Via degli Stadi e traverse, quartiere Serra Spiga e traverse, quartiere San Vito e traverse, via Cilea e traverse, via Alcide De Gasperi, via De Rada, Contrada Muoio Piccolo/Grande, zona Acquedotto Abatemarco, via Tommaso Arnone e traverse, via Domenico Gaudio e traverse, via Corsonello, zona “Case Minime”.