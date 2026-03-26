Dopo le grandi capitali del clubbing mondiale come Londra, New York, Berlino e Milano, anche Cosenza apre al nuovo trend del soft clubbing. Le regole del divertimento si sovvertono. Nella società 5.0, la ricerca del benessere, la cura di se stessi, la qualità del tempo sono i nuovi obiettivi. Stop alle ore piccole e all’effetto postumi. La febbre del sabato sera si trasforma in risveglio ritmato del sabato mattina: il “morning”.

Il fenomeno nato nel Regno Unito è già diventato un cult internazionale e realtà consolidata. In questo nuovo scenario si fa strada un modo di stare insieme più “lucido”, che permette di godersi un dj-set in pieno giorno. I locali che adottano questo approccio trasformano così la prima colazione in un momento di intrattenimento innovativo, con un’offerta alcol-soft coerente con le tendenze contemporanee.

Il primo appuntamento in Calabria è a Cosenza, Sabato 4 Aprile, dalle 9 alle 15, in un punto centrale della città, piazza Loreto, nello storico “Bronx”. Una location perfetta per una colazione da soft clubbing. Qui per un dj-set d’eccezione, si alterneranno alla consolle, capitanata da Franco Siciliano: Luigi D’Alife, Michele Palmieri, Pierino Preite e Francesco Colla.

A loro il compito di cambiare le frequenze del divertimento, grazie ad un mix dirompente composto da ottima musica, grande colazione/drink in allegria, una vibe nuova di zecca, la luce di una giornata di primavera, la voglia di divertirsi e più di una sorpresa. D’altronde è un evento alla vigilia di Pasqua. Siamo in pieno tempo di rinascita, anche nel divertimento.