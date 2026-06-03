Sette stagioni e mezzo dentro una maglia non una parentesi. Sono un pezzo di vita, di carriera, di identità. Per Tommaso D’Orazio il viaggio con il Cosenza si chiuderà ufficialmente il prossimo 30 giugno, giorno della scadenza del contratto. Il capitano rossoblù, infatti, saluterà il club dopo una lunga avventura vissuta tra gioie immense, momenti complicati, battaglie sportive e un legame profondo con la piazza.

D’Orazio ha affidato a Instagram il suo messaggio d’addio. Parole intense, sincere, attraversate dalla riconoscenza per una città che lo ha accolto e riconosciuto come uno dei suoi. Il difensore ha ricordato la gioia della Serie B, ma anche la ferita della retrocessione, definita «dolorosa» e mai del tutto sanata prima di lasciare.

Il messaggio integrale pubblicato da Tommaso D’Orazio

«Grazie Cosenza che mi hai preso per mano e accompagnato in questi anni più intensi della mia carriera calcistica. Mi hai regalato una delle emozioni più forti, la Serie B. Per mano abbiamo attraversato anche il momento più buio e deprimente, la dolorosa retrocessione, una ferita che non sono riuscito a sanare prima di lasciarti. Sei stata delizia e croce, paradiso ed inferno, amore incondizionato e odio profondo verso questo mondo meschino che ti fa pesare gli anni che passano. Passano gli anni si, ma il mio amore non passerà mai. Sarebbe stato facile odiarti tante volte eppure in quei momenti ho capito di amarti e rispettarti davvero».

«Grazie Cosenza con te sono stato protagonista e tacito spettatore, ho imparato che nella vita é vero si che siamo semplici comparse ma a volte dietro di esse non si celano solo maschere ma anche grandi persone che porterò sempre con me. Grazie Cosenza che mi hai accolto e mi hai riconosciuto subito come parte del tuo popolo. Il popolo rossoblu. Caro popolo rossoblu, per me è stato un onore indossare questa maglia e negli ultimi anni la fascia di capitano. Battagliare insieme a voi é stato un viaggio esaltante».

Sappiamo noi i momenti più forti che abbiamo vissuto insieme. Senza il vostro sostegno non sono state partite di calcio. In questi 8 anni io ho dato tutto e ricevuto anche di più. Ora è il momento di lasciarci la mano, in cuor mio nulla verrà dimenticato. La vita è fatta di cicli, il mio sento che è finito qui. Un addio non deve per forza far rumore, questo lo porterò in silenzio per sempre nel mio cuore. Profondamente grato. Tommaso».