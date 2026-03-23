È stato attivato a Cosenza il Pronto Intervento Sociale (PIS), un servizio operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 destinato a intervenire nelle situazioni di emergenza sociale e a fornire supporto immediato alle persone più fragili. Il servizio è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Franz Caruso, dell’assessore al welfare Veronica Buffone e dei rappresentanti degli enti coinvolti.

«Con l’attivazione del Pronto Intervento Sociale compiamo un passo fondamentale nel rafforzamento del sistema di welfare del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – Si tratta di un servizio essenziale che risponde in modo concreto e tempestivo alle situazioni di maggiore fragilità, garantendo protezione e dignità alle persone più vulnerabili».

Il Pronto Intervento Sociale, attivato dal Settore Welfare del Comune di Cosenza per l’intero Ambito Territoriale Sociale n. 1, nasce dalla collaborazione tra l’Ambito territoriale, la cooperativa sociale “Strade di Casa” e la Croce Rossa Italiana. Il progetto ha un importo complessivo di 202.862,40 euro e una durata di 12 mesi.

Il servizio è rivolto a minori, adulti e anziani residenti, domiciliati o presenti temporaneamente nei comuni dell’Ambito e interviene in situazioni di emergenza sociale non differibile, garantendo un primo supporto logistico, psicologico e relazionale e attivando i percorsi di presa in carico attraverso i servizi sociali comunali.

Il modello operativo prevede una centrale attiva h24, punto unico di riferimento per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, in collaborazione con forze dell’ordine, Prefettura, centrale operativa del 118 e altri enti coinvolti nella gestione delle emergenze.

«Il valore del Pronto Intervento Sociale – ha sottolineato l’assessore al welfare Veronica Buffone – risiede nel meccanismo di attivazione basato sulla sinergia tra tutti i soggetti coinvolti. Non è un intervento isolato, ma un servizio inserito in un sistema più ampio, strutturato e coordinato che consente programmazione, monitoraggio e continuità degli interventi».

Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente del Comitato di Cosenza della Croce Rossa Italiana Francesco Gentile e Sandra Innocente, presidente della cooperativa sociale “Strade di Casa”, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni del territorio, a testimonianza della collaborazione istituzionale che sostiene il progetto.