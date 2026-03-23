L’opera è stata collocata sull’altare della Chiesa di Cristo Re durante una funzione religiosa partecipata, alla presenza di associazioni e rappresentanti istituzionali

Un nuovo segno di arte sacra arricchisce la città di Cosenza. È stato inaugurato questa mattina il bassorilievo “Cristo Maestro”, realizzato dall’artista cosentino Massimo Melicchio e collocato sull’altare della Chiesa di Cristo Re.

L’opera si inserisce nel patrimonio artistico e spirituale del luogo di culto, offrendo ai fedeli e ai visitatori un nuovo riferimento visivo e simbolico all’interno della chiesa. Il bassorilievo rappresenta infatti non solo un contributo artistico, ma anche un elemento di forte richiamo alla riflessione e alla preghiera.

La cerimonia nella Chiesa di Cristo Re

L’inaugurazione si è svolta nel corso di una partecipata funzione religiosa presieduta da Don Cosimo De Vincentis. La celebrazione ha accompagnato il momento della scopertura dell’opera, trasformando l’evento in un’occasione condivisa di raccoglimento e comunità.

La presenza di numerosi fedeli e rappresentanti del territorio ha dato ulteriore valore all’iniziativa, confermando l’interesse e l’attenzione attorno al nuovo lavoro di Massimo Melicchio.

Presenti associazioni e rappresentanti del territorio

Alla funzione hanno preso parte diverse associazioni cittadine, tra cui l’Associazione Amici della Divina Misericordia, rappresentata dalla presidente Adriana Baffa, e l’Associazione Coriolano Martirano, con il presidente Francesco Paolo Dodaro.

Presente anche Francesco Turco, delegato ai rapporti con le comunità religiose del Comune di Cosenza, a testimonianza della vicinanza istituzionale a un appuntamento che unisce arte, spiritualità e vita della comunità.