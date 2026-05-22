L’Ente Parco Nazionale della Sila, partner del progetto NATURES (Strengthening conservation measures for priority species and habitats in the programme area), ha ospitato a Camigliatello Silano il secondo incontro di progetto dell’iniziativa, finanziata dal Programma Interreg VI-A Greece - Italy 2021/2027. NATURES nasce con l’obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità nell’area di cooperazione tra Italia e Grecia, attraverso la definizione di strumenti comuni, misure di conservazione, azioni concrete e una strategia transfrontaliera condivisa per la tutela di specie e habitat prioritari. Il progetto punta a rafforzare la gestione dei siti Natura 2000 e a sviluppare soluzioni replicabili anche in altre aree protette dell’area di cooperazione.

In questo contesto, il secondo meeting di progetto ha rappresentato un passaggio operativo importante per condividere lo stato di avanzamento delle attività, definire priorità, scadenze e prossimi passi, e rafforzare il coordinamento tra i partner. Il confronto ha riguardato in particolare il proseguimento delle attività tecniche, con attenzione allo sviluppo dei Piani di Conservazione, alle attività di monitoraggio sulle specie e sugli habitat prioritari selezionati, alla programmazione delle azioni pilota, alla formazione tecnica e al percorso che porterà alla futura Strategia Transnazionale Congiunta.

L’incontro ha riunito il partenariato composto dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, capofila del progetto, dal Parco Nazionale dell’Aspromonte, da N.E.C.C.A. - Agenzia per l’Ambiente Naturale e il Cambiamento Climatico della Grecia e dall’Ente Parco Nazionale della Sila. Ha presenziato l’incontro Chrysa Pierri, Project Officer del Segretariato Congiunto del Programma Interreg VI-A Greece – Italy 2021/2027. Per il Parco Nazionale della Sila, NATURES assume una rilevanza specifica in relazione alla lontra, specie prioritaria su cui si concentrano le attività dell’Ente Parco nell’ambito del progetto.

Le azioni previste includono attività di monitoraggio in un’ampia area del Parco e della Riserva della Biosfera MaB “Sila”, oltre alla realizzazione di un sito di osservazione con pannelli educativi presso l’area umida del Lago Ariamacina. “La partecipazione del Parco Nazionale della Sila al progetto NATURES rappresenta un’opportunità importante per rafforzare il nostro impegno nella tutela della biodiversità e nella gestione sostenibile degli habitat naturali,” dichiara il Direttore dell’Ente Parco Nazionale della Sila, Dott. Ilario Treccosti.

“Ospitare questo incontro significa contribuire in modo concreto a un percorso di cooperazione internazionale che mette al centro specie, habitat, conoscenza scientifica e comunità locali. Il lavoro avviato con NATURES potrà generare strumenti utili e duraturi per la conservazione, con benefici che andranno oltre la durata del progetto.” A conclusione dei lavori, i partecipanti hanno visitato il Centro Visite Cupone e il sito FAI “I Giganti della Sila e Casino Mollo”, luoghi rappresentativi del patrimonio naturalistico silano. La visita ha permesso di valorizzare il territorio ospitante e di evidenziare il ruolo delle aree protette come presìdi di conservazione, educazione ambientale e fruizione sostenibile.