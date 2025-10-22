«Da settimane, in tutta l’area urbana, siamo costretti a vivere con una costante assenza di acqua corrente. Una situazione insostenibile che sta rendendo la vita impossibile a famiglie, studenti e commercianti, costretti a fare salti mortali e a riorganizzare le proprie giornate in base alla mala-comunicazione della Sorical». È quanto si legge in un comunicato del comitato La Base di Cosenza.

«Come tutti sanno, la cattiva gestione del sistema idrico non è una novità, nel 2025 nella maggior parte dei quartieri l’acqua è garantita solo fino al pomeriggio, e se si riesce a far fronte a questa vergogna è solo per i sistemi di accumulo dei condomini, che non tutti possiedono. Una vergogna inaudita che gli amministratori vorrebbero far passare come normalità e frutto dell’opera di chissà quale extraterrestre.

La verità è un’altra: la politica nei decenni è stata incapace di investire nella rete idrica, incapace di battere i pugni per avere i fondi necessari e quando i fondi c’erano incapace di saperli spendere adeguatamente. Come al solito adesso assistiamo allo scaricabarile comuni, regione, Sorical ma i vertici dell’azienda sono direttamente nominati dalla politica regionale. In questo disastro, chi difende i cittadini impossibilitati a godere dell’acqua corrente?

E se non bastasse, all’esasperazione di non sapere quanto poter accudire bambini, anziani e malati, poter aprire la saracinesca del negozio o a casa di quale parente potere fare una doccia, si aggiunge la beffa, a molti cittadini è stata recapitata una lettera di Sorical in cui si minaccia il taglio dell’utenza per morosità, e nel mentre continuano ad arrivare bollette salatissime giustificate da una presunta offerta del servizio.

Ma da decenni i soldi delle bollette a cosa sono serviti? Qual è il servizio offerto? La situazione non è più sostenibile. Gli amministratori non possono girarsi dall’altra parte né lavarsi le mani scaricando le responsabilità. Pretendiamo chiarezza. Sabato prossimo invitiamo i cittadini e le cittadine a ritrovarsi in piazza Matteotti a Rende, nei pressi della sede Sorical della provincia di Cosenza. Prendiamo parola per difendere un diritto essenziale, per chiedere trasparenza, investimenti e rispetto», conclude il comunicato diramato da La Base.