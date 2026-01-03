Una mattinata diversa, carica di emozione e significato, quella vissuta nei reparti di pediatria e pediatria oncologica dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove una delegazione del Cosenza Calcio ha incontrato le bambine e i bambini ricoverati. Un gesto semplice, ma potente, capace di andare oltre il campo da gioco e di toccare corde profonde.

Guardare negli occhi i piccoli pazienti, incrociare i loro sorrisi di fronte ai propri beniamini, ha trasformato la visita in un momento di autentica condivisione. Sono istanti che lasciano il segno, che ricordano cosa conta davvero e che danno un senso ancora più forte all’impegno quotidiano nello sport. In quei volti, tra fragilità e coraggio, si ritrova l’essenza dei valori più veri: umanità, vicinanza, speranza.

La giornata è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Lotta Tumori, da anni impegnata al fianco dei pazienti e delle famiglie, e alla passione instancabile della presidente Annamaria Rende, che con dedizione e amore promuove iniziative capaci di portare conforto anche nei momenti più difficili.

Il messaggio che arriva da questa visita è chiaro: il legame tra sport e territorio non è solo identità e appartenenza, ma anche responsabilità sociale. Il Cosenza Calcio ha ribadito la propria vicinanza a chi combatte ogni giorno battaglie ben più dure di una partita, confermando che la maglia rossoblù può essere anche strumento di sorriso e forza.