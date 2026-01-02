Un arresto a Cosenza. La Squadra Mobile ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di Antonio Intrieri, 62 anni, imprenditore già noto alle cronache giudiziarie, fermato mentre si trovava all’interno di una pizzeria del capoluogo bruzio.

Il provvedimento, notificato dagli agenti diretti dal vicequestore Gianni Albano, riguarda una condanna definitiva a quattro anni e sei mesi di reclusione per reati di natura fallimentare risalenti al 2011. Intrieri era tornato in libertà lo scorso anno dopo aver già scontato parte della pena.

Il nome dell’imprenditore - sottilinea la Gazzetta del Sud dando la notizia - è legato anche alla maxi inchiesta “Doomsday”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e avviata nel 2015 contro il clan Rango-Zingari, attivo nell’area urbana di Cosenza e Rende. L’organizzazione criminale faceva capo a Maurizio Rango, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Luca Bruni, ucciso e occultato nella zona periferica di Castrolibero.

L’eliminazione di Bruni, fratello del boss Michele, segnò una frattura interna agli equilibri criminali dell’epoca. Le indagini ricevettero un impulso decisivo dalle dichiarazioni di Adolfo Foggetti, coinvolto direttamente nel delitto, e successivamente dalle collaborazioni di Franco Bruzzese, Luciano Impieri e Daniele Lamanna, che decisero di abbandonare la cosca e fornire elementi cruciali agli inquirenti.

L’inchiesta portò a processo circa trenta soggetti e si concluse con una lunga serie di condanne, divenute irrevocabili nell’aprile del 2016. In quel contesto, ad Antonio Intrieri furono inflitti dieci anni di reclusione. Nel 2017, inoltre, l’imprenditore era stato destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale, con il sequestro di beni disposto dal Tribunale di Cosenza, misura che in seguito è stata rivalutata dagli stessi giudici. Con l’arresto eseguito nelle ultime ore, Intrieri torna ora in carcere per espiare la pena residua.