Si chiama Mariateresa Chiappetta la prima nata a Cosenza nel 2026. La bambina è venuta al mondo alle ore 00.18, pochi minuti dopo la mezzanotte, presso l’Ospedale dell’Annunziata, con parto spontaneo.

La piccola pesa 3,050 chilogrammi e rappresenta simbolicamente la prima nascita del 2026 a Cosenza, regalando alla città il primo sorriso del nuovo anno. Curiosità ha voluto che poco dopo, alle 00.36, sia nata un’altra bambina: Rebecca Chiappetta. Stesso cognome, ma nessuna parentela.

La prima nascita del 2026 a Cosenza

La prima nata a Cosenza nel 2026 è arrivata nella notte di Capodanno, in un clima di grande emozione per la famiglia e per il personale sanitario in servizio. Il parto spontaneo, avvenuto senza complicazioni, si è svolto presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Annunziata, struttura di riferimento per l’intero territorio provinciale.

Mariateresa Chiappetta, con i suoi 3.050 kg, diventa così la prima nascita registrata a Cosenza nel 2026, un evento che assume anche un forte valore simbolico per la comunità cittadina.

L’Annunziata e la tradizione della prima nascita

Anche quest’anno l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza si conferma luogo simbolo del passaggio tra l’anno vecchio e quello nuovo. La prima nata a Cosenza nel 2026, venuta alla luce alle 00.18 del 1° gennaio, rafforza una tradizione che lega il nosocomio cittadino ai momenti più significativi della vita della città.

Il parto, avvenuto nelle prime ore del nuovo anno, testimonia ancora una volta l’impegno e la professionalità del personale sanitario, operativo senza sosta anche nelle notti festive.