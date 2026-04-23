A Cosenza cambia la viabilità nel cuore della città. Con una nuova ordinanza dirigenziale, l’amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso interviene su Piazza Bilotti, introducendo una serie di modifiche che segnano un ulteriore passo nel processo di riorganizzazione del traffico urbano.

Il provvedimento prevede l’apertura al transito veicolare nel tratto compreso tra Corso Luigi Fera e via G. Caloprese, ma solo per mezzi con massa inferiore ai 35 quintali. Nello stesso segmento viene istituito il senso unico di marcia, accompagnato dal divieto di sosta su entrambi i lati. All’intersezione con via Caloprese scatteranno inoltre l’obbligo di fermarsi e dare precedenza e quello di svolta a sinistra, mentre sarà vietato l’accesso dalla stessa via verso Piazza Bilotti in direzione di Corso Fera. Le nuove disposizioni diventeranno operative con il completamento della segnaletica.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di revisione della mobilità cittadina, già avviata con altre misure, tra cui la riapertura di via Roma e l’eliminazione della cosiddetta “guida all’inglese”, considerata una delle principali criticità della circolazione urbana negli ultimi anni.

«Rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di riordino e modernizzazione della viabilità cittadina», spiegano in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso e l’assessore alla mobilità Damiano Covelli, sottolineando come l’obiettivo sia migliorare la fluidità del traffico senza compromettere la sicurezza di pedoni e automobilisti.

L’impianto complessivo delle modifiche punta a rendere la circolazione più lineare e leggibile, attraverso una combinazione di sensi unici, obblighi e divieti mirati, inseriti in una visione che coniuga vivibilità urbana e funzionalità degli spazi pubblici.

L’amministrazione ammette la necessità di una fase di adattamento per cittadini e utenti della strada, assicurando però un rafforzamento della comunicazione e una segnaletica chiara per accompagnare il cambiamento.