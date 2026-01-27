L’ambizioso progetto sarà presentato dal Sindaco Franz Caruso, dal Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca e dal Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani di Cosenza, Salvatore Giordano

La città di Cosenza presenterà la sua candidatura al titolo di Città italiana dei Giovani 2026, il cui bando è stato promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani. La candidatura dovrà essere presentata entro il prossimo 15 febbraio. In previsione della scadenza del bando, giovedì 29 Gennaio, alle ore 11,00, nella Sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, al terzo piano del Municipio, è in programma la conferenza stampa ufficiale per l’annuncio dell’avvio della procedura propedeutica alla presentazione della candidatura.

L’ambizioso progetto, volto a mettere le nuove generazioni al centro delle politiche di sviluppo urbano, sociale e culturale, sarà presentato dal Sindaco Franz Caruso, dal Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca e dal Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani di Cosenza, Salvatore Giordano. All’incontro prenderà parte anche la consigliera comunale Alessandra Bresciani, delegata alle relazioni con il Consiglio comunale dei giovani.

La candidatura della città dei Bruzi al titolo di Città italiana dei Giovani 2026, rappresenta non solo un traguardo formale, ma un percorso partecipativo volto a trasformare Cosenza in un laboratorio di innovazione, sostenibilità e inclusione. Durante l’incontro verranno illustrate le linee guida del dossier e le tappe del cronoprogramma che vedrà il protagonismo attivo dei giovani cosentini. L’obiettivo è far sì che Cosenza diventi un punto di riferimento nazionale per le politiche giovanili. Candidarsi per il 2026 significa scommettere sul talento, sulla creatività e sulla capacità dei giovani di ridisegnare lo spazio pubblico.