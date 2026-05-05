La Polizia Municipale, per la partita di calcio Cosenza-Casarano, valevole per il secondo turno dei playoff nazionali di serie C, in programma mercoledì 6 maggio, alle ore 20,00, allo Stadio San Vito-Marulla, ha emanato un’ordinanza per motivi di ordine pubblico e per disciplinare la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo.

Il provvedimento della Polizia Municipale è motivato, inoltre, con la necessità di ottemperare alla richiesta, da parte della Questura, di adottare una specifica regolamentazione della circolazione stradale su Viale Magna Grecia. La Polizia Municipale ha pertanto istituito, per mercoledì 6 maggio, al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva:

il divieto di transito, veicolare, eccetto i mezzi autorizzati, limitatamente al passaggio della squadra ospite, presumibilmente tra le ore 18,00 e le ore 20,00 e tra le ore 22,00 e le ore 23,00 e, comunque, secondo le necessità contingenti, su

• VIALE MAGNA GRECIA

e

• VIA G.FORMOSO, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

Il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente per l’ordine pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare e/o prolungare gli orari di chiusura delle strade istituiti con il provvedimento della Polizia Municipale, in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico e altre contingenze.

La Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi:

-I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi;

-I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi-Panebianco;

-I veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via G. Marconi-Via Degli Stadi;

-I pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.