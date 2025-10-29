Si terrà lunedì 4 novembre 2025, in Piazza della Vittoria a Cosenza, la cerimonia per la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, promossa dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza.

La manifestazione, che inizierà alle ore 11:00, sarà accompagnata dalla Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri e vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, insieme alle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

L’evento si aprirà con lo schieramento di una formazione interforze in armi, composta da rappresentanti di tutte le Forze Armate, cui seguirà la resa degli onori al Prefetto di Cosenza, dott.ssa Rosa Maria Padovano.

Durante la cerimonia si svolgeranno l’alza bandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, la Preghiera per la Patria e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, simbolo del sacrificio e del valore di quanti hanno difeso l’unità e la libertà dell’Italia.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30, è in programma la cerimonia dell’ammaina bandiera, che concluderà la giornata commemorativa.

L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione civica e memoria collettiva, nel segno dell’unità nazionale, del rispetto per le Forze Armate e del ricordo di tutti coloro che hanno servito la Patria con coraggio e dedizione.