Messe alla Cappella del SS. Salvatore con l’Arcivescovo Checchinato e possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti
In occasione della Commemorazione dei fedeli defunti, nei giorni 1 e 2 novembre presso la Cappella del SS. Salvatore nel Cimitero di Cosenza si terranno diverse celebrazioni e momenti di preghiera.
Sabato 1° novembre – Solennità di Tutti i Santi
Santa Messa alle ore 11.00
Domenica 2 novembre – Commemorazione dei fedeli defunti
Sante Messe alle ore 9.00, 10.30 (presiede l’Arcivescovo monsignor Giovanni Checchinato), 12.00 e 15.30.
Come ricorda la nota del direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali, don Enzo Gabrieli, la Chiesa pellegrina sulla terra, dopo la solennità di Tutti i Santi in cui “condivide e fa festa per i fratelli che godono la beata visione di Dio”, offre il 2 novembre le sue preghiere e opere di carità per le anime dei fedeli defunti.
In questi giorni sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria alle solite condizioni - confessione, comunione, preghiera secondo le intenzioni del Papa e professione di fede - applicabile ai defunti: Dal mezzogiorno del 1° novembre fino alla mezzanotte del 2 novembre, visitando una chiesa parrocchiale o il cimitero;
Dal 1° all’8 novembre, una volta al giorno, per chi visita il cimitero e prega per i defunti.
Un invito alla preghiera e al raccoglimento che, come ogni anno, unirà la comunità cosentina nel ricordo dei propri cari e nella speranza cristiana della resurrezione.