L’illuminazione di via Romualdo Montagna e via Pasquale Perugini, e una maggiore pulizia da parte di Ecologia Oggi tra i punti posti all’attenzione di Palazzo dei Bruzi

Il Comitato di quartiere di Piazza Riforma sta avendo interlocuzioni importanti con le istituzioni per migliorare e rilanciare tutta l'area che abbraccia la zona sud di Cosenza. «Abbiamo segnalato al dirigente di Palazzo dei Bruzi Ramundo la necessità di provvedere alle illuminazioni su via Romualdo Montagna e via Pasquale Perugini anche a tutela della incolumità delle persone e delle autovetture.

Abbiamo programmato un incontro con Ecologia Oggi e chiesto alla cooperativa due fiumi un confronto per migliorare la questione della pulizia delle strade. Riteniamo che quest'atteggiamento di collaborazione nei quartieri sia il modo migliore per venire incontro alle esigenze degli operatori commerciali e dei cittadini. Ci auguriamo di poter trovare piena disponibilità da parte delle istituzioni».