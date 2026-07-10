L’obiettivo è quello di migliorare la mobilità urbana, ridurre la congestione del traffico, tutelare l'ambiente e incrementare i livelli di sicurezza e vivibilità del centro cittadino

Il Settore 9 – Viabilità, Trasporti e Mobilità informa la cittadinanza che, a decorrere da domani, sabato 11 luglio 2026, entrerà ufficialmente in esercizio il sistema di controllo elettronico degli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) cittadine. La decisione fa seguito alla conclusione positiva del periodo di pre-esercizio durante il quale è stata verificata l'efficienza degli impianti, la piena funzionalità del sistema e l'adeguata percezione della segnaletica da parte degli utenti della strada.

L'attivazione definitiva dei varchi elettronici è stata autorizzata dai competenti organi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rappresenta un ulteriore passo nelle politiche comunali finalizzate a migliorare la mobilità urbana, ridurre la congestione del traffico, tutelare l'ambiente e incrementare i livelli di sicurezza e vivibilità del centro cittadino.

Dal giorno 11 luglio 2026, il sistema rileverà automaticamente gli accessi non autorizzati nelle seguenti Zone a Traffico Limitato: •via Brenta; •via M. Ciaccio; •via Livenza; •via Daua Parma; •via Adua; •via Don Minzoni; •via A. Scola; •via Molinella, nel tratto compreso tra via Luigi Maria Greco e Corso Mazzini; •via A. Veltri; •piazza Bilotti (ingresso da via Luigi Maria Greco); •piazza Bilotti (ingresso da via Quintieri).