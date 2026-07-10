I capigruppo in Consiglio comunale: «Gli uffici competenti stanno efefttuando verifiche e invieranno le segnalazioni alle autorità competenti»

«Con riferimento all’incendio che si è sviluppato ieri nel Centro Storico, teniamo a precisare quanto segue: i terreni sottostanti il Convento delle Clarisse sono, nella loro totalità, privati. Il Sindaco, Onorevole Sandro Principe, ha emanato l’Ordinanza 151 del 09 giugno 2026, con la quale si obbligano i privati a mantenere puliti i terreni di proprietà.

Gli uffici preposti stanno effettuando i rilievi per verificare i casi in cui l’ordinanza non viene osservata per trasmettere quanto rilevato alle autorità competenti. Nel contempo, a Rende Servizi è stato chiesto di accelerare la pulizia dei terreni e delle aree di proprietà pubblica, privilegiando le aree più esposte al pericolo di incendio.

Pur prendendo atto che il clima torrido e le altissime temperature possono favorire incendi per autocombustione, è fuor di dubbio, tuttavia, che la gran parte degli incendi, come dimostrano le casistiche, sono di origine dolosa. Al riguardo, non è superfluo consigliare agli investigatori una lettura attenta dei giornali e, soprattutto, dei social». Così in una nota i capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale a Rende.