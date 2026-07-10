Il festival si aprirà ufficialmente venerdì 10 luglio in Piazza SS. Pietro e Paolo con una serie di appuntamenti pensati per tutte le fasce d’età, focalizzati sull’educazione al gusto e sulla riscoperta del paesaggio

Tutto pronto per il Cerzeto Food Festival 2026, la due giorni articolata tra appuntamenti di gastronomia, identità Arbëreshë e valorizzazione del territorio. La manifestazione, promossa con il patrocinio e la collaborazione di importanti istituzioni e realtà partner – tra cui la Regione Calabria, la Comunità Slow Food per la valorizzazione dell'identità enogastronomica Arbëreshe cosentina, il SAI Cerzeto Solidale, l’Associazione Opera, Il Cammino di San Francesco di Paola, il Gruppo di Ricerca Etno-Musicale Shpirti Arbëresh e Fuorile Mura – si propone come un importante momento di condivisione e rilancio strategico delle aree interne e delle loro storiche infrastrutture viarie e culturali. Il festival si aprirà ufficialmente venerdì 10 luglio in Piazza SS. Pietro e Paolo con una serie di appuntamenti pensati per tutte le fasce d’età, focalizzati sull’educazione al gusto e sulla riscoperta del paesaggio.

Ecco il programma Ore 18:30: Mani in Pasta – Junior MasterChef Arberia - Terza Edizione. Un laboratorio esperienziale unico dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Un viaggio tra i sapori del mondo che unisce la produzione del cibo locale alle tradizioni etniche, realizzato in collaborazione con il SAI Cerzeto Solidale e l’Associazione Opera aps. Ore 19:30: Accoglienza dei Viandanti sulla Via Malvitana. Un momento suggestivo che celebrerà l’arrivo a passo lento dei pellegrini partiti da Piazza Tavolaro della vicina Mongrassano, pronti a condividere la storia, i racconti e il paesaggio di questa antica infrastruttura viaria. Ore 20:00: Talk "Nuovi Passi, Vecchie Strade".

Un tavolo di confronto e visione sul futuro del territorio, dove si racconteranno i cammini, le storie e i progetti di valorizzazione che partono dalle radici locali per tracciare i passi dello sviluppo di domani. Ore 21:30: Note sotto le Stelle. Concerto dal vivo della Kiron Live Band, per celebrare insieme l’inizio di questo viaggio nel cuore di Cerzeto. La seconda giornata entrerà nel vivo dell’identità comunitaria e istituzionale. Ecco il programma di sabato 11 luglio, ospitato in Piazza Risorgimento Ore 17:30 : Apertura dello spazio "Custodi di Identità, Borgo di Accoglienza" con il talk “Dialoghi tra biodiversità, memoria locale e culture”, un confronto sulle sfide dei piccoli borghi tra cura delle tradizioni e inclusione. Parteciperà Therese Theodor, vice console dell'Ambasciata di Haiti e referente del progetto Slow Food International Migrantes.

A seguire l’iniziativa “Crocevia Italo-Balcanico: Storie, Radici e Sapori dell'Arberia”; un viaggio in cui il docente dell’Unical Walter Greco, dialogherà con Giovanni Manoccio e Francesco Donnici in occasione della presentazione del libro "Sono un Arbëresh". A margine dell’evento sarà presentata la storia di HARÈA, il primo Liquore Arbëreshë firmato da Carmine Stamile, con un affascinante viaggio linguistico dei cibi tipici a cura del professor Francesco Altimari. In Piazza SS. Pietro e Paolo la sfilata tradizionale del gruppo Shpirti Arbëresh aprirà ufficialmente l’area del gusto, con diversi stand gastronomici e lo speciale Maritozzo Slow, rivisitato in esclusiva con i soli presìdi Slow Food.

Ore 18:30: Rievocazione del matrimonio arbëresh. Costumi storici, canti e riti della tradizione più pura a cura del gruppo di ricerca etno-musicale Shpirti Arbëresh. Ore 20:00: Live Music con Massimo e Giada. Musica e intrattenimento dal vivo per accompagnare piacevolmente il percorso del gusto. Ore 22:30: Peppa Marriti Band in concerto. Canti tradizionali in chiave rock per salutare e festeggiare insieme la conclusione di questa straordinaria edizione del festival.