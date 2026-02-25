Il consigliere regionale rilancia l’intervento sul territorio in collaborazione con l’amministrazione comunale: obiettivo eliminare degrado e rispondere alle segnalazioni dei cittadini

Prosegue la campagna di rimozione delle auto abbandonate sul territorio di Cosenza. Il consigliere regionale Francesco De Cicco ha annunciato sui social un nuovo intervento dedicato al contrasto del degrado urbano, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

«La rimozione delle auto abbandonate è un’azione concreta che contribuisce a migliorare la qualità della vita e l’immagine della nostra città» scrive De Cicco, sottolineando come l’attività di recupero e smaltimento dei veicoli lasciati in stato di abbandono rappresenti uno dei fronti più immediati su cui agire per restituire decoro agli spazi pubblici.

Secondo il consigliere, l’obiettivo è duplice: ripristinare le condizioni di vivibilità nei quartieri e rispondere in modo rapido alle numerose segnalazioni dei cittadini. «In collaborazione con l’amministrazione continuiamo a intervenire per eliminare situazioni di degrado» aggiunge.

Gli interventi riguardano in particolare aree periferiche e strade secondarie dove spesso i veicoli dismessi diventano ricettacolo di rifiuti, ostacolano la circolazione o costituiscono un rischio per la sicurezza. La rimozione, oltre a liberare spazio pubblico, consente alle autorità di procedere a verifiche su eventuali responsabilità e recupero dei costi.

De Cicco sintetizza così gli obiettivi del lavoro in corso: «Più pulizia, più sicurezza, più attenzione al territorio». E conclude ribadendo la continuità dell’azione: «Il nostro impegno va avanti, ogni giorno.»