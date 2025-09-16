«Profonderemo ogni sforzo affinché coloro i quali deturpano e vilipendono il patrimonio arboreo della nostra città vengano identificati e sanzionati». Lo affermano i consiglieri comunali Andrea Golluscio e Francesco Turco. «Nei giorni scorsi - sottolineano Golluscio e Turco - è stato abbattuto un Ligustro su viale della Repubblica, mentre su via Panebianco qualcuno ha ben pensato di capitozzarne altri tre.

Gravissimo anche l’episodio di via Roma, dove, all’angolo con via Miceli, qualcuno si è preso la briga di forare il tronco di un Leccio di diverse decine di anni. In questi giorni non siamo stati con le mani in mano – continuano i due consiglieri - e abbiamo interessato della questione il dirigente del settore che ha effettuato sopralluoghi, alla presenza di un agronomo per stabilire, specie per il leccio, quali fossero le cause del disseccamento.

Contestualmente la polizia municipale sta monitorando la situazione anche attraverso appostamenti e l’uso di telecamere. Non consentiremo - hanno concluso Golluscio e Turco - che per colpa di pochi che non amano Cosenza venga messo a repentaglio l’immane sforzo che l’amministrazione comunale e il sindaco Franz Caruso stanno portando avanti per valorizzare e implementare il patrimonio arboreo della Città».