L’erogazione sarà sospesa a partire dalle ore otto per favorire i lavori di riparazione della condotta: i principali disagi nella zona di Portapiana. In centro città si potrebbero verificare soltanto possibili riduzioni di portata

Interruzione dell’erogazione idrica alle utenze servite dall’Acquedotto del Merone a causa di una improvvisa rottura della condotta adduttrice dello stesso acquedotto. Lo comunica il settore Manutenzione ordinaria Reti ed impianti del Comune di Cosenza.

L’interruzione determinerà dei disagi, a cominciare dalle ore 8,00 di domani, venerdì 5 giugno, per consentire i lavori di riparazione della condotta. Saranno interessate soprattutto le utenze di Portapiana e zone limitrofe e quelle direttamente alimentate dalla condotta adduttrice interessata dalla rottura. Nel centro città potrebbero verificarsi delle riduzioni di portata. Il ripristino della ordinaria erogazione avverrà al termine dei lavori.