L’erogazione sarà sospesa a partire dalle ore otto per favorire i lavori di riparazione della condotta: i principali disagi nella zona di Portapiana. In centro città si potrebbero verificare soltanto possibili riduzioni di portata
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Interruzione dell’erogazione idrica alle utenze servite dall’Acquedotto del Merone a causa di una improvvisa rottura della condotta adduttrice dello stesso acquedotto. Lo comunica il settore Manutenzione ordinaria Reti ed impianti del Comune di Cosenza.
L’interruzione determinerà dei disagi, a cominciare dalle ore 8,00 di domani, venerdì 5 giugno, per consentire i lavori di riparazione della condotta. Saranno interessate soprattutto le utenze di Portapiana e zone limitrofe e quelle direttamente alimentate dalla condotta adduttrice interessata dalla rottura. Nel centro città potrebbero verificarsi delle riduzioni di portata. Il ripristino della ordinaria erogazione avverrà al termine dei lavori.