Incontro tecnico al Comune di Rende dopo la firma della Convenzione operativa: i due Comuni definiscono governance, progettazione e tempi per opere infrastrutturali e aiuti alle imprese dei centri storici

A seguito della sottoscrizione della Convenzione operativa per l’attuazione della Strategia Urbana Cosenza-Rende 2021/2027, si è svolto ieri, nella sede del Comune di Rende, un incontro tecnico-programmatico finalizzato a definire i prossimi passaggi per l’avvio concreto delle attività previste. Al centro del confronto, sia la pianificazione delle opere infrastrutturali, sia la definizione degli aiuti alle imprese, con particolare attenzione ai due centri storici.

All’incontro hanno preso parte i due sindaci, Franz Caruso e Sandro Principe, il delegato all’Agenda Urbana del Comune di Cosenza Francesco Alimena, gli ingegneri Salvatore Modesto e Maria Colucci per il Comune di Cosenza, l’ingegnere Giovanni Mazzuca della squadra di assistenza tecnica di Agenda Urbana e, per il Comune di Rende, l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Iantorno, l’architetto Marco Di Donna e l’ingegnere Lara Critandi.

Durante il tavolo, è stata condivisa la necessità di istituire una cabina di regia composta dal Dirigente responsabile dell’Organismo Intermedio, l’ingegner Modesto, e da due referenti tecnici per ciascun Comune. La struttura avrà il compito di monitorare l’intero avanzamento delle attività.

Sul fronte infrastrutturale, la cabina seguirà lo sviluppo dei livelli di progettazione — dal PFTE ai progetti esecutivi — e successivamente l’espletamento delle gare d’appalto. Per quanto riguarda invece la misura destinata agli aiuti alle imprese dei centri storici, è stata avviata la definizione del bando unico, la cui pubblicazione è prevista per l’inizio del 2026, dopo il confronto con il partenariato di Agenda Urbana e i colloqui con gli stakeholder del territorio.

L’obiettivo condiviso è quello di imprimere un’accelerazione alla Strategia Urbana, assicurando governance, coordinamento e continuità amministrativa a un programma che rappresenta una leva decisiva per la rigenerazione dei due Comuni e per il rilancio dei rispettivi centri storici.