La fortuna torna a sorridere alla provincia di Cosenza. Nell'ultimo concorso del Lotto sono state infatti centrate due importanti vincite, entrambe sulla ruota di Milano, per un bottino complessivo di oltre 40mila euro.

Il colpo più consistente è stato realizzato a Spezzano della Sila, in Corso Europa, dove una giocata con un terno e tre ambi ha permesso di portare a casa 25mila euro.

Festeggia anche Celico: in Via Roma è stata registrata una seconda vincita, questa volta di oltre 15mila euro, ancora grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Milano.

Nel frattempo, il Lotto continua a distribuire premi in tutta Italia. L'ultimo concorso ha assegnato complessivamente 6,4 milioni di euro, portando il totale delle vincite dall'inizio del 2026 a 845,3 milioni di euro.