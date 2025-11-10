Il neo consigliere regionale ha avuto oggi un confronto con i vertici dell’azienda, annunciando l’avvio degli studi tecnici per riattivare lo stabilizzatore di Piano Lago

Emergenza idrica a Cosenza, segnali positivi dall’incontro con la Sorical. L’assessore alla Manutenzione Francesco De Cicco, nonché neo consigliere regionale di minoranza, ha riferito di aver ottenuto «piena disponibilità alla collaborazione» da parte della società che gestisce il servizio idrico regionale.

Una parte consistente dei 50 milioni di euro di investimenti programmati sarà destinata alla rete di approvvigionamento dell’Abatemarco, dove si interverrà per migliorare le condotte e ridurre le perdite. «Saranno fatti lavori di miglioramento sulla condotta principale – ha spiegato De Cicco – e i risultati dovrebbero essere visibili già nel breve periodo».

Sul lungo periodo, invece, l’assessore ha annunciato l’avvio degli studi tecnici per riattivare lo stabilizzatore di Piano Lago, un impianto che - una volta messo in funzione - consentirà di incrementare significativamente la portata idrica verso il capoluogo e l’intera area urbana: «L’obiettivo - ha aggiunto De Cicco - è di arrivare a oltre cento litri al secondo in più per Cosenza e provincia. È un progetto ambizioso ma molto positivo per il futuro della rete idrica».