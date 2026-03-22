La Fiera di San Giuseppe 2026 va in archivio con un bilancio che il Comune di Cosenza definisce soddisfacente, nonostante l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi aveva messo seriamente a rischio il regolare svolgimento della manifestazione. A tracciare il consuntivo finale è stato il sindaco Franz Caruso, che all’indomani dell’ultima giornata ha rivendicato la capacità della macchina organizzativa di reagire all’emergenza e di contenere i danni subiti dagli espositori.

Secondo il primo cittadino, il risultato raggiunto è stato possibile grazie a una risposta corale scattata subito dopo il ciclone che si era abbattuto sulla Fiera poche ore dopo l’inaugurazione. Una reazione che ha coinvolto Comune, espositori, Prefettura, forze dell’ordine, polizia municipale e protezione civile, tutti chiamati a collaborare per evitare che la manifestazione più attesa dalla città si trasformasse in un fallimento.

Franz Caruso: «Ha funzionato la macchina della solidarietà»

Nel suo intervento, Franz Caruso ha sottolineato proprio la compattezza della risposta messa in campo nei momenti più delicati. Se oggi, ha spiegato, si può parlare di bilancio soddisfacente e di danni contenuti, il merito è di una macchina che si è mossa all’unisono nell’immediatezza dell’emergenza.

Il sindaco ha voluto evidenziare come la gestione della fase critica sia stata il frutto di una cooperazione concreta tra istituzioni e operatori, in un clima che ha visto prevalere la solidarietà e il senso di responsabilità. L’obiettivo, in quelle ore, era uno solo: rimettere in piedi la Fiera e consentirle di arrivare fino in fondo.

Il ringraziamento agli oltre 450 espositori

Ieri il sindaco, insieme all’assessore alle Attività economiche e produttive Rosario Branda, ha voluto compiere un ultimo giro tra gli spazi della Fiera per respirare l’aria di ritrovata serenità e, soprattutto, per ringraziare gli oltre 450 espositori che hanno resistito fino al termine della manifestazione nonostante le difficoltà.

Sul volto di molti ambulanti, ha osservato il Comune, si leggeva soddisfazione per il pericolo scampato e per una ripresa che ha consentito di salvare la manifestazione. Non sono mancati gesti spontanei di vicinanza nei confronti del sindaco e dell’assessore, con strette di mano, ringraziamenti e, in alcuni casi, anche abbracci da parte di espositori arrivati da fuori regione e dall’estero.

«Comportamento encomiabile» degli ambulanti

Franz Caruso ha definito encomiabile la condotta degli espositori. Mentre cercavano di mettere in salvo la merce, ha sottolineato, hanno mostrato una reazione composta, resiliente e segnata da una forte dignità umana e professionale.

Proprio questa capacità di reagire, unita al pronto intervento dell’amministrazione comunale senza risparmio di uomini e mezzi, avrebbe consentito di rimettere in carreggiata la Fiera e di portarla a conclusione nel migliore dei modi. Per il sindaco, il saluto ricevuto da tanti espositori e visitatori nel corso della passeggiata conclusiva è stato anche il segno concreto di un apprezzamento per il lavoro svolto da Comune e istituzioni.

Visitatori in ripresa nelle ultime due giornate

Un altro elemento valorizzato nel bilancio finale riguarda l’afflusso del pubblico. Nelle ultime due giornate, infatti, il flusso dei visitatori sarebbe tornato sui livelli abituali, arrivando in alcune fasce orarie anche oltre le attese.

Per l’amministrazione comunale questo rappresenta un’ulteriore conferma del peso che la Fiera di San Giuseppe continua ad avere per la città e per l’intero territorio. Non soltanto come evento commerciale, ma come appuntamento identitario e momento di aggregazione capace di richiamare persone da tutta la Calabria e da altre regioni d’Italia.

Il giudizio positivo dei sindacati degli ambulanti

A rafforzare il bilancio tracciato dal Comune sono arrivate anche le parole di soddisfazione espresse dal sindacato degli ambulanti ANA UGL, in particolare dal presidente regionale per fiere, feste e sagre Salvatore Alessandria e dal presidente regionale del settore mercati Mario Pino.

Secondo il loro giudizio, alla luce di quanto accaduto, il consuntivo non può che essere positivo. La ripresa delle attività di vendita nelle ultime due giornate, favorite anche dalla proroga concessa dall’amministrazione comunale, avrebbe consentito infatti di recuperare una parte significativa del volume d’affari.

Gli stessi rappresentanti sindacali hanno espresso apprezzamento per il lavoro del sindaco Franz Caruso, dell’assessore Rosario Branda e del dirigente del settore Attività economiche e produttive Francesco Giovinazzo, il cui impegno organizzativo è stato definito continuo e impeccabile.

Già si guarda alla Fiera di San Giuseppe 2027

Archiviata l’edizione 2026, il Comune ha già annunciato l’intenzione di mettersi subito al lavoro per la Fiera di San Giuseppe 2027. Sia Franz Caruso sia Rosario Branda, durante la visita conclusiva, hanno spiegato che nelle prossime settimane partirà una prima fase di pianificazione insieme agli uffici competenti.

Successivamente è previsto anche un incontro con i rappresentanti sindacali degli ambulanti per gettare da subito le basi della prossima edizione, con l’obiettivo di bruciare i tempi e di avviare l’organizzazione con largo anticipo.